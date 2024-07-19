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Почти 200 жителей Удмуртии отравились алкоголем за 6 месяцев 2024 года

17:00, 19 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Почти 200 жителей Удмуртии отравились алкоголем за 6 месяцев 2024 года
17:00, 19 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
11
0
#Удмуртия\n#отравление\n#смерть\n#алкоголь
Фото: unsplash.com (Yutacar)
11
0

Из них 105 погибли.

Ижевск. Удмуртия. С января по июнь в Удмуртии зарегистрировали 677 случаев острых отравлений химической этиологии. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии. 

В 173 случаях люди погибли. Отмечается, что в 400 случаях отравление фиксировали у мужчин. Это 59% от всех пострадавших. В числе пациентов 156 детей до 18 лет. 

Чаще всего отравление было вызвано лекарствами — 236 случаев, это 35% от общего числа. В основном пациенты ошибочно принимали таблетки. 

На втором месте находятся отравления спиртосодержащей продукцией — 197 случаев — 29% от общего числа: 185 человек приняли этанол, 6 — метанол, 2 — 2-пропанол, 4 — спирт. 105 человек погибли. 

Также фиксировались случаи отравления газом и дымом — 109, из них 49 случаев закончились летально. 

17:00, 19 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
11
0
#Удмуртия\n#отравление\n#смерть\n#алкоголь