Почти 200 жителей Удмуртии отравились алкоголем за 6 месяцев 2024 года

Ижевск. Удмуртия. С января по июнь в Удмуртии зарегистрировали 677 случаев острых отравлений химической этиологии. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

В 173 случаях люди погибли. Отмечается, что в 400 случаях отравление фиксировали у мужчин. Это 59% от всех пострадавших. В числе пациентов 156 детей до 18 лет.

Чаще всего отравление было вызвано лекарствами — 236 случаев, это 35% от общего числа. В основном пациенты ошибочно принимали таблетки.

На втором месте находятся отравления спиртосодержащей продукцией — 197 случаев — 29% от общего числа: 185 человек приняли этанол, 6 — метанол, 2 — 2-пропанол, 4 — спирт. 105 человек погибли.

Также фиксировались случаи отравления газом и дымом — 109, из них 49 случаев закончились летально.