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Отравившихся в лагере под Глазовом детей выписали из больницы

14:40, 12 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Отравившихся в лагере под Глазовом детей выписали из больницы
14:40, 12 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
47
0
#дети\n#лагерь\n#отравление
Фото: СУ СКР по УР
47
0

Они провели в медучреждении четыре дня.

Глазов. Удмуртия. Детей, госпитализированных после отравления в лагере «Алые зори» под Глазовом, выписали из больницы. Ребята провели в медицинском учреждении четыре дня. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Напомним, ранее из детского лагеря госпитализировали детей с симптомами, похожими на кишечную инфекцию. Владельцами лагеря являются частные предприниматели. После отравления было возбуждено уголовное дело.

Кроме того, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу.

14:40, 12 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
47
0
#дети\n#лагерь\n#отравление