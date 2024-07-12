Отравившихся в лагере под Глазовом детей выписали из больницы

Глазов. Удмуртия. Детей, госпитализированных после отравления в лагере «Алые зори» под Глазовом, выписали из больницы. Ребята провели в медицинском учреждении четыре дня. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Напомним, ранее из детского лагеря госпитализировали детей с симптомами, похожими на кишечную инфекцию. Владельцами лагеря являются частные предприниматели. После отравления было возбуждено уголовное дело.

Кроме того, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу.