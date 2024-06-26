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13 посетителей отравились в суши-баре Курска

15:52, 26 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
13 посетителей отравились в суши-баре Курска
15:52, 26 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
74
0
#Курск\n#здоровье\n#медицина\n#инфекция\n#рестораны\n#кафе\n#общепит\n#Роспотребнадзор\n#еда\n#суши\n#отравление
Фото: pxhere.com
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У пострадавших отмечают симптомы острой кишечной инфекции.

Курск. Курская область. Суши-бар закрыли в Курске после массового отравления клиентов. 13 посетителей заведения «Sushi King» обратились за медицинской помощью, передает «Рен ТВ».

Специалисты Роспотребнадзора приступили к эпидемиологическому расследованию. Сообщается, что в стационар инфекционной больницы отправлены 8 человек, остальных лечат амбулаторно. У пострадавших отмечаются симптомы острой кишечной инфекции. Все они обратились за помощью с 22 по 24 июня. Жителям и гостям Курска, почувствовавшим себя плохо после употребления блюд из «Sushi King» советуют не заниматься самолечением, а немедленно идти в больницу.

Телеканал отмечает, что, хотя оскандалившийся суши-бар закрыт, к его дверям прикреплена записка с номером телефона, по которому можно заказать еду на дом. Также сообщается, что в меню заведения присутствовали блюда с названиями «Хот-Стафилококкай» и «Стрептококкай».

15:52, 26 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
74
0
#Курск\n#здоровье\n#медицина\n#инфекция\n#рестораны\n#кафе\n#общепит\n#Роспотребнадзор\n#еда\n#суши\n#отравление