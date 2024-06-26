13 посетителей отравились в суши-баре Курска

Курск. Курская область. Суши-бар закрыли в Курске после массового отравления клиентов. 13 посетителей заведения «Sushi King» обратились за медицинской помощью, передает «Рен ТВ».

Специалисты Роспотребнадзора приступили к эпидемиологическому расследованию. Сообщается, что в стационар инфекционной больницы отправлены 8 человек, остальных лечат амбулаторно. У пострадавших отмечаются симптомы острой кишечной инфекции. Все они обратились за помощью с 22 по 24 июня. Жителям и гостям Курска, почувствовавшим себя плохо после употребления блюд из «Sushi King» советуют не заниматься самолечением, а немедленно идти в больницу.

Телеканал отмечает, что, хотя оскандалившийся суши-бар закрыт, к его дверям прикреплена записка с номером телефона, по которому можно заказать еду на дом. Также сообщается, что в меню заведения присутствовали блюда с названиями «Хот-Стафилококкай» и «Стрептококкай».