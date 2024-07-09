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В Туве во время отдыха в лагере отравились 34 ребенка

12:19, 09 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Туве во время отдыха в лагере отравились 34 ребенка
12:19, 09 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
26
0
#Тува\n#дети\n#здоровье\n#детский лагерь\n#отдых\n#пострадавшие\n#проверки\n#отравление
Фото: pxhere.com
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31 из них госпитализирован.

Кызыл. Тува. Массовое отравление произошло в оздоровительном лагере «Чагытай» в Туве. Пострадали 34 ребенка, пишет Газета.ру со ссылкой на главу респубики Владислава Ховалыга. 

В своем Telegram-канале губернатор написал, что госпитализирован 31 больной с подозрением на острую кишечную инфекцию. Один ребенок находится в тяжелом состоянии. Троих будут лечить амбулаторно. 

Отмечается, что симптомы отравления начали проявляться у детей сразу после возвращения из лагеря. Министерству образования и Минздраву Тувы поручено провести совместную проверку. Также указанные ведомства проинспектируют другие детские лагеря региона. Кроме того, эпидемиологическое расследование начали Управление Роспотребнадзора по республике и Центр гигиены и эпидемиологии республики.

12:19, 09 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
26
0
#Тува\n#дети\n#здоровье\n#детский лагерь\n#отдых\n#пострадавшие\n#проверки\n#отравление