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При пожаре в Алма-Ате погибли 13 постояльцев хостела

09:58, 30 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
При пожаре в Алма-Ате погибли 13 постояльцев хостела
09:58, 30 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
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#Казахстан\n#гибель людей\n#газ\n#отравление\n#гостиница\n#пожар
Фото: pxhere.com
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Среди них один россиянин.

Алма-Ата. Казахстан. 13 человеческих жизней унес пожар в хостеле на улице Ади Шарипова в Алма-Ате. Причиной гибели стал угарный газ, пишет «Российская газета» со ссылкой на РИА Новости и ТАСС.

Как сообщили в городском департаменте по чрезвычайным ситуациям, хостел был расположен в переоборудованном подвале трехэтажного дома. Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы 5.33 утра по местному времени (2.33 МСК). Прибывшие через 7 минут пожарные начали тушить пламя. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Справиться с огнем удалось через час после поступления сигнала. 

На месте было обнаружено 13 тел погибших. Предварительно причиной смерти назвали отравление угарным газом. Всего в хостеле находились 72 человека, 59 из них вышли самостоятельно.

Как рассказал глава администрации Алма-Аты Ерболат Досаев, среди погибших – один россиянин из Якутии, а также один гражданин Узбекистана, остальные – жители Казахстана.

Напомним, в ноябре в Ростовской области из-за неисправной печки угарным газом насмерть отравились трое детей и подросток.

UPD: позднее стало известно, что при пожаре в Алма-Ате погибли двое россиян и двое граждан Узбекистана, а также 9 казахстанцев.

09:58, 30 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
90
0
#Казахстан\n#гибель людей\n#газ\n#отравление\n#гостиница\n#пожар