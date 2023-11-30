При пожаре в Алма-Ате погибли 13 постояльцев хостела

Алма-Ата. Казахстан. 13 человеческих жизней унес пожар в хостеле на улице Ади Шарипова в Алма-Ате. Причиной гибели стал угарный газ, пишет «Российская газета» со ссылкой на РИА Новости и ТАСС.

Как сообщили в городском департаменте по чрезвычайным ситуациям, хостел был расположен в переоборудованном подвале трехэтажного дома. Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы 5.33 утра по местному времени (2.33 МСК). Прибывшие через 7 минут пожарные начали тушить пламя. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Справиться с огнем удалось через час после поступления сигнала.

На месте было обнаружено 13 тел погибших. Предварительно причиной смерти назвали отравление угарным газом. Всего в хостеле находились 72 человека, 59 из них вышли самостоятельно.

Как рассказал глава администрации Алма-Аты Ерболат Досаев, среди погибших – один россиянин из Якутии, а также один гражданин Узбекистана, остальные – жители Казахстана.

Напомним, в ноябре в Ростовской области из-за неисправной печки угарным газом насмерть отравились трое детей и подросток.

UPD: позднее стало известно, что при пожаре в Алма-Ате погибли двое россиян и двое граждан Узбекистана, а также 9 казахстанцев.