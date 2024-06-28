Мэр Буйнакска ушел в отставку на фоне массового отравления горожан питьевой водой

Буйнакск. Дагестан. Руководитель Буйнакска в Дагестане Исламудин Нургудаев досрочно сложил с себя полномочия. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в своем Telegram-канале.

Отмечается, что Исламудин Нургудаев возглавил город в 2017 году, и за неполные 7 лет под его началом были реализованы многие федеральные и региональные программы, в том числе по строительству детсадов, благоустройству парков, скверов и аллей. Также при нем была проведена новая водоводная линия Чиркей-Буйнакск.

Обязанности градоначальника с 28 июня исполняет первый заместитель главы администрации Буйнакска Шамиль Исаев.

Напомним, 10 июня в Буйнакске произошло массовое заражение жителей кишечной инфекцией. Заболели около 300 человек. Источником болезнетворных микроорганизмов назвали водопроводную воду. Было возбуждено уголовное дело.