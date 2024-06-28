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Мэр Буйнакска ушел в отставку на фоне массового отравления горожан питьевой водой

15:19, 28 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Мэр Буйнакска ушел в отставку на фоне массового отравления горожан питьевой водой
15:19, 28 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
88
0
#Дагестан\n#чиновники\n#мэр\n#отставка\n#вода\n#инфекция\n#отравление
Фото: t.me/gorodbuynaksk
88
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Заболели около 300 жителей.

Буйнакск. Дагестан. Руководитель Буйнакска в Дагестане Исламудин Нургудаев досрочно сложил с себя полномочия. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в своем Telegram-канале.

Отмечается, что Исламудин Нургудаев возглавил город в 2017 году, и за неполные 7 лет под его началом были реализованы многие федеральные и региональные программы, в том числе по строительству детсадов, благоустройству парков, скверов и аллей. Также при нем была проведена новая водоводная линия Чиркей-Буйнакск.

Обязанности градоначальника с 28 июня исполняет первый заместитель главы администрации Буйнакска Шамиль Исаев. 

Напомним, 10 июня в Буйнакске произошло массовое заражение жителей кишечной инфекцией. Заболели около 300 человек. Источником болезнетворных микроорганизмов назвали водопроводную воду. Было возбуждено уголовное дело.

15:19, 28 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
88
0
#Дагестан\n#чиновники\n#мэр\n#отставка\n#вода\n#инфекция\n#отравление