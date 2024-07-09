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Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу об отравлении детей в лагере «Алые зори» под Глазовом

15:40, 09 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу об отравлении детей в лагере «Алые зори» под Глазовом
15:40, 09 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
33
0
#Глазов\n#отравление
Фото: kremlin.ru
33
0

Уголовное дело завели сотрудники СУ СК РФ по Удмуртии.

Глазов. Удмуртия. Глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о массовом отравлении детей в оздоровительном лагере «Алые зори» под Глазовом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, накануне нескольких ребят пришлось госпитализировать из детского лагеря. Также признаки заболевания обнаружили ещё у 24 детей. В СУ СК РФ по Удмуртии возбудили дело по статье 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

Генерал юстиции затребовал у руководителя регионального подразделения ведомства Рустама Тугушева доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

15:40, 09 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
33
0
#Глазов\n#отравление