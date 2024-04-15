Более 100 жителей Удмуртии отравились лекарствами с начала года

Ижевск. Удмуртия. За первые три месяца 2024 года в Удмуртии зарегистрировано 275 случаев острых отравлений химической этиологии (ООХЭ). 56 из них закончились летальным исходом, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

Большинство пострадавших от отравления — мужчины (59,6% от общего числа — 164 случая), 111 случаев — женщины (40,4%). Количество случаев отравлений среди детей до 18 лет — 56.

Отравления лекарственными веществами занимают первое место в этиологической структуре ООХЭ — 106 случаев (38,5% от общего числа). Основные причины отравлений лекарственными препаратами — суицидальная попытка или ошибочный приём медикаментов. В структуре отравлений детей также лидируют лекарственные препараты (16 случаев) по причине их небрежного хранения в доступных местах, неправильного применения.

На втором месте — отравления спиртсодержащей продукцией — зарегистрировано 64 случая алкогольного отравления (23,3% от общего числа). 93,7% (60 случаев) отравлений произошли при употреблении этанола, 4,7% (3 случая) — метанола, 1,5% (1 случай) — спирта неуточненного. Из общего числа случаев отравлений алкогольной продукцией — 28 закончились летальным исходом.

На третьем месте — отравления газом и дымом (в том числе угарным газом) — 34 случая (12,3%). За указанный период зарегистрировано 18 случаев отравлением угарным и другими газами с летальным исходом.