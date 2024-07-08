Четырёх детей госпитализировали из лагеря «Алые зори» под Глазовом

Глазов. Удмуртия. Четверо детей госпитализировали из лагеря «Алые зори» под Глазовом. Как сообщает администрация города, симптомы у ребят похожи на гастроэнтерит неустановленной этиологии.

Над прочими отдыхающими в лагере установили медицинский контроль. Роспотребнадзор ведёт отбор проб воды, анализ пищевых проб, проверяет состояние здоровья детей и сотрудников лагеря. Ситуация также находится на контроле правоохранительных органов.

Отмечается, что лагерь организовали частные предприниматели. В третью смену здесь отдыхают 272 ребёнка.

После случившегося Глазовским подразделением СК России по УР было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по УР, признаки заболевания выявили ещё у нескольких детей. На место происшествия выехали следователи.