Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Время альтернативной энергии Лонгрид Праздник для всей семьи Лонгрид БУММАШ - заводской бум Лонгрид

Четырёх детей госпитализировали из лагеря «Алые зори» под Глазовом

16:55, 08 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Четырёх детей госпитализировали из лагеря «Алые зори» под Глазовом
16:55, 08 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
48
0
#Глазов\n#отравление
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по УР
48
0

Следственный комитет завёл уголовное дело по нарушению норм СанПиН.

Глазов. Удмуртия. Четверо детей госпитализировали из лагеря «Алые зори» под Глазовом. Как сообщает администрация города, симптомы у ребят похожи на гастроэнтерит неустановленной этиологии.

Над прочими отдыхающими в лагере установили медицинский контроль. Роспотребнадзор ведёт отбор проб воды, анализ пищевых проб, проверяет состояние здоровья детей и сотрудников лагеря. Ситуация также находится на контроле правоохранительных органов.

Отмечается, что лагерь организовали частные предприниматели. В третью смену здесь отдыхают 272 ребёнка.

После случившегося Глазовским подразделением СК России по УР было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по УР, признаки заболевания выявили ещё у нескольких детей. На место происшествия выехали следователи. 

16:55, 08 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
48
0
#Глазов\n#отравление