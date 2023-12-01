Отравившихся газом девочек из Ижевска выписали из больницы домой

Ижевск. Удмуртия. Сестрёнок трёх и восьми лет, отравившихся газом в Ижевске, выписали из ГКБ №4. Об этом сообщила вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук в своём ТГ-канале.

«Врачи оценивают состояние девочек как удовлетворительное. Им предстоит продолжить амбулаторное наблюдение у участкового педиатра. Желаю девочкам крепкого здоровья!» — написала вице-премьер.

Напомним, накануне девочки вместе с матерью отравились в доме с газовым котлом.