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Отравившихся газом девочек из Ижевска выписали из больницы домой

12:40, 01 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Отравившихся газом девочек из Ижевска выписали из больницы домой
12:40, 01 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
125
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#Ижевск\n#отравление
Фото: ИА "Сусанин"
125
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Состояние маленьких сестёр оценивают как удовлетворительное.

Ижевск. Удмуртия. Сестрёнок трёх и восьми лет, отравившихся газом в Ижевске, выписали из ГКБ №4. Об этом сообщила вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук в своём ТГ-канале.

«Врачи оценивают состояние девочек как удовлетворительное. Им предстоит продолжить амбулаторное наблюдение у участкового педиатра. Желаю девочкам крепкого здоровья!» — написала вице-премьер.

Напомним, накануне девочки вместе с матерью отравились в доме с газовым котлом

12:40, 01 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
125
0
#Ижевск\n#отравление