В Воткинске создадут Центр патриотического воспитания

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске построят Центр патриотического воспитания. Инициативу Союза десантников поддержало руководство Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

25 ноября в Воткинске глава Удмуртии Александр Бречалов провёл презентацию для инвесторов «Моя Удмуртия». На мероприятии присутствовали федеральные и республиканские представители бизнеса, а также представители оборонно-промышленного комплекса.

Также на презентации присутствовал руководитель воткинского Союза десантников Удмуртии Вадим Исупов, супруга погибшего в ходе СВО Руслана Шаймарданова Анастасия и их старший сын.

«Без Вадима Исупова и Руслана Шаймарданова невозможно представить себе ключевое патриотическое событие года, эмоциональный, зрелищный проект – республиканскую спартакиаду на кубок имени Михаила Тимофеевича Калашникова «Гвардия». Да, именно они были у её истоков. К соревнованиям готовится уникальная полоса препятствий, пройти её – значит, доказать свою силу, ловкость и выносливость, а заодно и испытать характер. Проект стал победителем Национальной премии «Патриот» в 2021 году, как лучшая патриотическая практика. Кроме того, с этого года определен специальный приз имени Руслана Шаймарданова. Только в Воткинске за два последних года участниками «Гвардии» стали 1032 юноши из 12 школ города», — сказал глава Удмуртии.

Члены Союза десантников вышли с инициативой создать Центр патриотического воспитания в Воткинске. Тогда же на встрече Александр Бречалов объявил о решении поддержать идею.

Центр будет доступен для школьников со всей республики и воспитанников военно-патриотического клуба «Десантник». Для учреждения построят новое здания каркасно-тентового типа с возможностью проведения занятий в любое время года. В здание переедет тематический музей, который расскажет ребятам на внеклассных занятиях о земляках-героях и их подвигах. Также в Центре оборудуют места для тренировок со всем необходимым инвентарём.

В Год молодёжи, объявленный Александром Бречаловым в 2023 в республике, было запланировано 55 военно-патриотических мероприятий. Их организация стала возможной благодаря победе Удмуртии в конкурсе «Регион для молодых» Федерального агентства по делам молодежи в рамках нацпроекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным.