Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
«ТЭС»: готовы решать важные для Удмуртии задачи Лонгрид Инсулинорезистентность излечима! Лонгрид Семейное дело — раскрасить мир в цвет любимых глаз Лонгрид

Жители Ижевска могут помочь нуждающимся детям собрать портфели в школу

17:30, 22 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Жители Ижевска могут помочь нуждающимся детям собрать портфели в школу
17:30, 22 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
73
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дети\n#школа\n#помощь
Фото: unsplash.com (Tim Gouw)
73
0

В этом году школьные принадлежности также достанутся детям участников СВО и ребятам из новых регионов.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске стартовала акция «Собери ребенка в школу» (0+). Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска. 

Каждый желающий может подарить школьные принадлежности особенным детям, ребятам из многодетных и малообеспеченных семей. А также в этом году помощь требуется детям участников спецоперации и юным жителям из новых регионов.

Вещи собирают в Штабе общественной поддержки на улице Наговицына, 9а.

Отмечается, что в 2022 году благодаря акции получилось собрать в школу более 3 тыс. детей Удмуртии. 

17:30, 22 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
73
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дети\n#школа\n#помощь