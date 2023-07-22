Жители Ижевска могут помочь нуждающимся детям собрать портфели в школу

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске стартовала акция «Собери ребенка в школу» (0+). Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Каждый желающий может подарить школьные принадлежности особенным детям, ребятам из многодетных и малообеспеченных семей. А также в этом году помощь требуется детям участников спецоперации и юным жителям из новых регионов.

Вещи собирают в Штабе общественной поддержки на улице Наговицына, 9а.

Отмечается, что в 2022 году благодаря акции получилось собрать в школу более 3 тыс. детей Удмуртии.