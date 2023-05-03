Удмуртские аграрии засеяли ранними яровыми почти 250 тысяч га сельхозугодий

Удмуртия. По состоянию на 2 мая аграрии Удмуртии засеяли уже 249,5 тыс. га ранними яровыми зерновыми культурами. Об этом сообщила вице-премьер регионального правительства Ольга Абрамова.

Труженики села выполнили уже 84% от планового сева. По словам Абрамовой, в сравнении со среднегодовыми показателями результаты этого года куда выше. Для примера, в 2022 году на 2 мая было засеяно лишь 12,5 тыс. га.

В настоящий момент посевная завершилась в Алнашском, Граховском, Каракулинском и Кизнерском районах.

«Погода в этом году для нас тревожная - на юге и в центральной части Удмуртии очень мало влаги», — подчеркнула Абрамова.