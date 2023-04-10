Поля сохнут: аграрии Удмуртии на две недели раньше прошлогоднего начали посевную кампанию

Ижевск. Удмуртия. Вызовы, стоящие перед сельхозпроизводителями Удмуртии в предстоящую посевную кампанию, а также в целом состояние отрасли обсудили аграрии республики. В Ижевске в Доме правительства состоялось совещание с руководителями крупных сельхозпредприятий, главами фермерских хозяйств, представителями предпритий переработки, сервисных компаний, работающих в отрасли АПК, а также надзорных органов.

Форум возглавили заместитель председателя правительства Удмуртии Ольга Абрамова, председатель постоянной комиссии Госсовета республики по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды Георгий Крылов и министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Михаил Юдин.

Участники обсудили вопросы проведения весенней посевной кампании, ситуацию на молочном и мясном рынках, доступные сельхозформированиям меры государственной поддержки и инструменты льготного кредитования, а также проводимые в отрасли контрольные и надзорные мероприятия.

Единственное, что вызывает опасения специалистов сельхозпроизводства в 100-процентом успехе нынешней посевной — это погода. Как сообщила заместитель председателя правительства Удмуртии Ольга Абрамова, по оперативным данным на 10 апреля уже в двух районах республики, несмотря на отсутствие настоящего тепла, хозяйства приступили к севу, в 2022 году эти работы начались в последних числах апреля. Причина спешки — сложные агрометеорологические условия: из-за недостаточного промерзания почвы необходимая семенам влага стремительно уходит с полей.

«В сегодняшних погодных условиях у нас сильно сокращаются сроки проведения сезонных работ. Если в северных районах республики содержание влаги в принципе в пределах нормы — 40-45 процентов, то на других территориях наблюдается серьезный недостаток. В целом по республике запасы влаги в почве почти на 19 процентов ниже, чем в прошлом году, и почти на 10 процентов меньше, чем в среднем за последнее десятилетие. В районах, где фиксируется или прогнозируется низкое содержание влаги в почве, мы можем столкнуться с проблемой, сеять или не сеять ту или иную культуру. В любом случае хозяйства должны быть нацелены не только на выполнение плановых объемов посевных площадей, но и на финансовый результат», — подчеркнула Ольга Абрамова.

Как рассказал глава Минсельхоза Удмуртии, посевная площадь всех категорий сельхозтоваропроизводителей в республике в этом году составит 930 тыс. га, из которых кормовые культуры занимают 54%. Зерновым и зернобобовым отведена площадь в размере 367,5 тыс. га, более 80% из них уйдет под яровой сев.

На сегодня готовность техники в агропредприятиях составляет 92%, хозяйства полностью обеспечены семенным материалом по всем видам культур, кроме льна-долгунца. Больше, чем в 2022 году, закуплено минеральных удобрений, обеспеченность которыми в среднем по республике составляет более 23 кг действующего вещества на один гектар пашни. В запасе у хозяйств более 4,5 тыс. тонн дизельного топлива.