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Экспорт удмуртской лесопродукции в Турцию вырос в 8 раз

12:05, 26 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Экспорт удмуртской лесопродукции в Турцию вырос в 8 раз
12:05, 26 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
10
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#экспорт
Фото: unsplash.com
10
0

С начала года отправлено более 33 тыс. штук деревянных изделий.

Ижевск. Удмуртия. Из Удмуртии в Турцию отправлена очередная партия 48 кубометров сосновых амбарных досок и 300 штук гофрокортона. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Удмуртии. 

Образцы продукцию прошли проверку в лаборатории на наличие вредных организмов. По итогам владельцу товара был выдан фитосанитарный сертефикат, позволяющий отправить груз за границу. Продукция соответствовала всем требованиям турецкой стороны.

С начала 2023 года из Удмуртии в Турцию было экспортировано 33 400 штук изделий из берёзы, 154 поддона, 916 штук гофрокортона и 48 кубометров еловых и сосновых досок. За такой же период 2022 года в турецкую республику было экспортировано 97,12 кубометров берёзового шпона и только 42 штуки поддонов. 

12:05, 26 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
10
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#экспорт