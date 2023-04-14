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Силы МЧС Удмуртии переведены на усиленный режим из-за участившихся природных пожаров

17:15, 14 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Силы МЧС Удмуртии переведены на усиленный режим из-за участившихся природных пожаров
17:15, 14 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
109
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МЧС\n#пожары
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
109
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За нарушителями будут следить из космоса и с земли.

Ижевск. Удмуртия. Спасатели Удмуртии с 13 апреля и до особого распоряжения перешли на усиленный режим службы для быстрого реагирования на участившиеся природные пожары. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Будут усилен мониторинг за ситуацией на территории республики. За нарушителями пожарной безопасности будут следить спутники, беспилотники, пешие и автомобильные патрули. Кроме того, бдительность должны соблюдать и сами жители республики.

«В этот период предусмотрено проведение комплекса надзорно-профилактических мероприятий в населенных пунктах, на дачных и садово-огородных массивах. Особое внимание будет уделяться паркам и местам, граничащим с лесами, местам массового отдыха граждан. В выходные и праздничные дни патрулирование будет проводиться сотрудниками государственного пожарного надзора и пожарными совместно с представителями органов местного самоуправления, лесничеств, полиции, добровольцев, волонтеров. Также предусмотрены объезды на пожарных машинах по населенным пунктам, садоводческим массивам, дачам», — пояснил замначальника ГУ МЧС по Удмуртии Андрей Блинов.

Напомним, в Удмуртии с 10 апреля введён особый противопожарный режим, а это значит, что запрещается сжигать мусор и готовить шашлыки на природе. Эти действия, а также неосторожное обращение с огнём может привести к возникновению пожаров, а сильный ветр поможет пламени распространиться. 

На данный момент удалось привлечь к ответственности за нарушение пожарной безопасности 63 граждан, 4 юридических и 1 должностное лицо. 

17:15, 14 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
109
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МЧС\n#пожары