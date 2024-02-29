Виновного в пожаре жителя Камбарского района обязали возместить ущерб за уничтоженное соседское имущество

Камбарка. Удмуртия. Виновного в пожаре жителя Камбарского района обязали возместить материальный ущерб соседу. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Установлено, что у ответчика случился пожар в доме. Огонь также повредил имущество истца, в том числе хлев, сеновал, скутер, резиновые лодки и другие вещи. Причиной пожара стало нарушение ответчиком правил монтажа электрооборудования.

Суд рассмотрел исковое заявление о возмещении ущерба на сумму 385 тыс. рублей.

В ходе вынесения решения суд учёл, что ответчик не имел умысла причинения ущерба, является пенсионером, и сам пострадал от возгорания. В результате его обязали выплатить 300 тыс. рублей.