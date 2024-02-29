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Виновного в пожаре жителя Камбарского района обязали возместить ущерб за уничтоженное соседское имущество

16:25, 29 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Виновного в пожаре жителя Камбарского района обязали возместить ущерб за уничтоженное соседское имущество
16:25, 29 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
79
0
#пожары\n#ущерб\n#Камбарский район
Фото: unsplash.com (Cullan Smith)
79
0

Он выплатил 300 тысяч рублей.

Камбарка. Удмуртия. Виновного в пожаре жителя Камбарского района обязали возместить материальный ущерб соседу. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Установлено, что у ответчика случился пожар в доме. Огонь также повредил имущество истца, в том числе хлев, сеновал, скутер, резиновые лодки и другие вещи. Причиной пожара стало нарушение ответчиком правил монтажа электрооборудования.

Суд рассмотрел исковое заявление о возмещении ущерба на сумму 385 тыс. рублей.

В ходе вынесения решения суд учёл, что ответчик не имел умысла причинения ущерба, является пенсионером, и сам пострадал от возгорания. В результате его обязали выплатить 300 тыс. рублей.

16:25, 29 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
79
0
#пожары\n#ущерб\n#Камбарский район