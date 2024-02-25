Два человека погибли в пожаре в Увинском районе 

Ува. Удмуртия. В Удмуртии в деревне Новая Вамья произошёл пожар, который унес жизни двух человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Сообщение о возгорании поступило в 19:20 24 февраля, пожарные прибыли на место через девять минут.

В 20:07 удалось ликвидировать возгорание на площади 60 кв. м. В ходе разбора завалов были найдены двое погибших. Ими оказались мужчина 1982 года рождения и женщина 1983 года рождения. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются дознавателями МЧС России и следственными органами.

К тушению пожара привлекались 20 человек и 9 единиц техники.

МЧС Удмуртии напоминает, что избежать подобных трагедий можно, установив в доме пожарный извещатель.