Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
СЭГЗ: на земле, на воде и в воздухе Лонгрид Семейное дело Лонгрид Самоварный дом Лонгрид

Два человека погибли в пожаре в Увинском районе 

10:25, 25 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Два человека погибли в пожаре в Увинском районе 
10:25, 25 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
322
0
#пожары\n#Увинский район\n#Удмуртия
Фото: ГУ МЧС по Удмуртии
322
0

Причины и обстоятельства устанавливаются.

Ува. Удмуртия. В Удмуртии в деревне Новая Вамья произошёл пожар, который унес жизни двух человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Сообщение о возгорании поступило в 19:20 24 февраля, пожарные прибыли на место через девять минут.

В 20:07 удалось ликвидировать возгорание на площади 60 кв. м. В ходе разбора завалов были найдены двое погибших. Ими оказались мужчина 1982 года рождения и женщина 1983 года рождения. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются дознавателями МЧС России и следственными органами.

К тушению пожара привлекались 20 человек и 9 единиц техники.

МЧС Удмуртии напоминает, что избежать подобных трагедий можно, установив в доме пожарный извещатель.

10:25, 25 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
322
0
#пожары\n#Увинский район\n#Удмуртия