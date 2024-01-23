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Во время пожара на улице Дзержинского в Ижевске погибла пенсионерка

15:38, 23 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Во время пожара на улице Дзержинского в Ижевске погибла пенсионерка
15:38, 23 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
241
0
#пожары\n#Ижевск
Фото: arzik2
241
0

Горела квартира на 4 этаже.

Ижевск. Удмуртия. 22 января во время пожара в Ижевске на улице Дзержинского погибла женщина 1938 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

В 16:20 поступило сообщение о пожаре – возгорание происходило на 4 этаже пятиэтажного дома.

В результате пожара повреждены мебель, внутренняя отделка кухни и коридора однокомнатной квартиры. Огонь распространился на 7 кв. м.

Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

МЧС рекомендует жителям установить дома пожарный извещатель.

15:38, 23 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
241
0
#пожары\n#Ижевск