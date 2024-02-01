«Трупы на пожарище»: руководитель МЧС по Удмуртии предложил усилить элементы наглядности

Ижевск. Удмуртия. Для воспитания противопожарной ответственности среди жителей Удмуртии стоит публиковать жестокие фотоснимки с пожаров в качестве наглядного материала. Такую мысль озвучил начальник ГУ МЧС РФ по УР Сергей Пряженцев на пресс-конференции.

Отвечая на вопросы журналистов о мерах профилактики и пропаганды мер безопасности, руководитель ведомства напомнил, что на любых мероприятиях республиканского масштаба всегда есть «уголок» ГУ МЧС. Ходить же по домам и проверять, как внутри у жителей всё обустроено — незаконно.

«В жильё нам вход запрещён. Неприкосновенность жилища — это требование законодательства. Мы туда не можем зайти. Это ответственность собственника жилья. А вот рассказать, что можно, что нельзя… И я уже не знаю, правильно я делаю или нет, здесь у меня двойственное отношение. Психология у человека такая — мы должны чего-то испугаться и тогда мы этого делать не будем», — поделился мыслями Сергей Пряженцев.

Например, сотрудники его пресс-службы тщательно скрывают фотографии с пожаров, на которых зафиксированы «страшные» последствия гибели людей, «категория 18+».

«Надо иногда, наверное, показывать, чтобы люди видели, как бывает. Потому что обычно говорят «мы не такие, это не со мной, меня чаша сия минует». Я за то, чтобы показывать. Но ДПС показывает разбитые машины. В некоторых регионах на столбах они стоят. Ты посмотришь на эту машину, у тебя что-то в голове перевернётся, подумаешь лишний раз, обгонять или нет. Так и с пожарами. Почему не показывать? Пусть посмотрят люди, что бывает, что может быть. Может, тогда что-то в головах у людей повернётся. Мы же про смерти говорим в релизах, озвучиваем статистику. Ну, давайте её покажем. Пусть будет визуализироваться», — уверен Сергей Пряженцев.

Напомним, только с начала 2024 года в Удмуртии произошло 114 пожаров, на которых погибли 15 человек. Большинство причин возникновения пожаров связаны с беспечностью — употребление алкоголя, неграмотная эксплуатация печного отопления, пренебрежение безопасностью.