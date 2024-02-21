Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
СЭГЗ: на земле, на воде и в воздухе Лонгрид Семейное дело Лонгрид Самоварный дом Лонгрид

Судебные приставы Удмуртии спасли человека из задымлённого помещения

09:25, 21 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Судебные приставы Удмуртии спасли человека из задымлённого помещения
09:25, 21 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
64
0
#пожары\n#судебные приставы\n#Якшур-Бодья\n#Удмуртия
Фото: пресс-служба УФССП по Удмуртии
64
0

Они пришли к должнику.

Якшур-Бодья. Удмуртия. В Удмуртии судебные приставы спасли должника из задымленной квартиры. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии.

Судебные приставы Якшур-Бодьинского районного отделения направились к должнику в рамках исполнительного производства. По прибытии на место они заметили идущий дым из щелей двери. Им никто не открывал, но, дёрнув за ручку двери, они обнаружили, что дверь не заперта.

В лицо сотрудников повалил дым и едкий запах гари. Осмотрев помещение, они обнаружили должника, к которому пришли. Мужчина спал, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Судебные приставы разбудили его и вывели на свежий воздух.

Как выяснилось, мужчина поставил разогреваться еду, но в итоге уснул перед телевизором. Судебные приставы сняли все приборы с плиты и проветрили помещение, тем самым предотвратив пожар.

09:25, 21 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
64
0
#пожары\n#судебные приставы\n#Якшур-Бодья\n#Удмуртия