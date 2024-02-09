Сарапульский и Сюмсинский районы оказались самыми пожароопасными в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В ГУ МЧС России по Удмуртии назвали самые пожароопасные районы республики за 2023 год. Превышение показателей — число пожаров, гибель и травмирование людей зарегистрированы в более 10 районах республики.

Наибольшее количество пожаров случились в жилом секторе — 53 %, а также на открытых территориях — 37 %.

Рост пожаров наблюдается в Завьяловском, Сарапульском, Киясовском, Воткинском и Камбарском районах.

Рост гибели зарегистрирован в Сарапульском, Киясовском, Сюмсинском и Камбарском районах.

Травмирование людей на пожарах превышено в Сарапульском, Красногорском, Воткинском, Сюмсинском, Можгинском, Кезском, Ярском и Граховском районах.

Лидеры по росту всех трёх показателей — Сарапульский и Сюмсинский районы.

Напомним, ранее начальник Главного управления Сергей Пряженцев рассказал, что более сотни пожаров произошло только с начала 2024 года. Также он предложил более наглядно доносить до людей последствия пожаров.

В МЧС отметили, чтобы район не попал в антирейтинг необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Например, только автономный пожарный извещатель за последние три года в Удмуртии спас от гибели на пожаре 50 человек.