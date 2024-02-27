Умышленные действия по порче имущества могли стать причиной пожара в одной из бань Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. С 25 по 26 февраля в Ижевске, а также в Глазовском и Балезинском районах Удмуртии горели бани. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Предварительной причиной возгорания в двух случаях стало несоответствие размеров разделки перекрытия здания от дымохода, а в одном – умышленные действия по повреждению чужого имущества.

Кроме того, в Камбарке на улице Ленина горел автомобиль «Ситроен» — предварительной причиной пожара стало короткое замыкание в АКБ.

Также напомним, что в Кизнере произошёл пожар на автомойке и в котельной.

МЧС Удмуртии рекомендует жителям установить пожарный извещатель и проявлять аккуратность при работе с электроприборами.