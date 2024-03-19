В селе Первомайский Завьяловского района сгорел «Киа Сид»

Завьялово. Удмуртия. В селе Первомайский Завьяловского района Удмуртии сгорел легковой автомобиль «Киа Сид». Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике.

18 марта в 19:48 в дежурную часть МЧС поступило сообщение о горевшем автомобиле. В результате огонь повредил пол, внутреннюю отделку и обрешетку кровли гаража. Пожарные смогли спасти имущество в соседних гаражах.

Также от огня пострадал владелец авто – мужчина 2000 года рождения. Ему диагностировали ожог третьей степени правой кисти руки. От госпитализации пострадавший отказался.

Предварительной причиной возгорания в МЧС назвали использование электроплитки для просушки автомобиля.

МЧС Удмуртии напоминает, что жителям республики необходимо следить за состоянием электроприборов, а также проявлять осторожность при их использовании.