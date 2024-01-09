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В Юкаменском при пожаре погиб мужчина

18:05, 09 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Юкаменском при пожаре погиб мужчина
18:05, 09 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
106
0
#пожары\n#Юкаменское\n#Удмуртия\n#курение
Фото: vk.com/id29484512
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Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём при курении.

Юкаменское. Удмуртия. При пожаре в селе Юкаменское погиб мужчина 1963 года рождения. Об этом сообщил глава Юкаменского района Константин Бельтюков в социальных сетях, а также рассказали в ГУ МЧС по УР.

Пожар на площади 130 кв. м. вспыхнул ночью 9 января и уничтожил деревянный дом вместе с надворными постройками.

Предварительной причиной пожара называют неосторожное обращение с огнём во время курения.

Всего за последние сутки в Удмуртии зарегистрировано 5 пожаров.

Напомним, что за новогодние праздники в республике произошло 53 пожара.

МЧС призывает жителей приобрести пожарные извещатели, не оставлять обогреватели без присмотра.

18:05, 09 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
106
0
#пожары\n#Юкаменское\n#Удмуртия\n#курение