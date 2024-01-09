В Юкаменском при пожаре погиб мужчина

Юкаменское. Удмуртия. При пожаре в селе Юкаменское погиб мужчина 1963 года рождения. Об этом сообщил глава Юкаменского района Константин Бельтюков в социальных сетях, а также рассказали в ГУ МЧС по УР.

Пожар на площади 130 кв. м. вспыхнул ночью 9 января и уничтожил деревянный дом вместе с надворными постройками.

Предварительной причиной пожара называют неосторожное обращение с огнём во время курения.

Всего за последние сутки в Удмуртии зарегистрировано 5 пожаров.

Напомним, что за новогодние праздники в республике произошло 53 пожара.

МЧС призывает жителей приобрести пожарные извещатели, не оставлять обогреватели без присмотра.