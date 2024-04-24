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За сутки в Удмуртии произошло 20 пожаров

10:00, 24 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
За сутки в Удмуртии произошло 20 пожаров
10:00, 24 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
371
0
#Удмуртия\n#пожары\n#возгорание
Фото: unsplash.com (raquel raclette)
371
0

Горела сухая трава, мусор, машина, были и техногенные возгорания.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за сутки с 23 на 24 апреля произошло 20 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. 

Огнеборцы четыре раза тушили возгорание сухой травы и семь раз — мусора, а также они ликвидировали пожар в автомобиле и восемь техногенных возгораний.

Отмечается, что за прошлые сутки было зарегистрировано 6 пожаров.

Сотрудники ГУ МЧС России по Удмуртии просят жителей региона быть осторожнее с огнем и соблюдать противопожарный режим и правила пожарной безопасности. 

10:00, 24 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
371
0
#Удмуртия\n#пожары\n#возгорание