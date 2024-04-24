За сутки в Удмуртии произошло 20 пожаров

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за сутки с 23 на 24 апреля произошло 20 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Огнеборцы четыре раза тушили возгорание сухой травы и семь раз — мусора, а также они ликвидировали пожар в автомобиле и восемь техногенных возгораний.

Отмечается, что за прошлые сутки было зарегистрировано 6 пожаров.

Сотрудники ГУ МЧС России по Удмуртии просят жителей региона быть осторожнее с огнем и соблюдать противопожарный режим и правила пожарной безопасности.