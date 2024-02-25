В Удмуртии начали доследственную проверку после гибели двух человек в пожаре

Ува. Удмуртия. В Удмуртии начали доследственную проверку из-за гибели двух человек во время пожара в деревне Новая Вамья Увинского района. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Установлено, что 24 февраля около 19:00 произошло возгорание одноэтажного деревянного дома, в котором проживали 41-летний мужчина и 40-летняя женщина. Их тела обнаружили после ликвидации пожара.

По имеющимся данным, сожители злоупотребляли алкогольными напитками и использовали для обогрева дома электрический обогреватель. Предварительной причиной возгорания специалисты назвали нарушение правил эксплуатации обогревателя.

МЧС Удмуртии напоминает, что необходимо соблюдать правила использования электроприборов. Также министерство рекомендует приобрести пожарный извещатель во избежание таких ситуаций.