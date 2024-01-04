В Воткинске утром 4 января во время пожара погиб житель частного дома

Воткинск. Удмуртия. 4 января в 07:45 в службу спасения поступило сообщение о горении крыши частного дома на улице Некрасова в Воткинске. К прибытию пожарных расчетов кровля одноэтажного деревянного дома горела открытым пламенем. О происшествии сообщила пресс-служба ГУ МЧС по УР.



Во время тушения огня внутри у входной двери пожарные обнаружили тело мужчины 1974 года рождения. По предварительной версии, он задохнулся от едкого дыма. Вероятной причиной пожара стала неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения. Скорее всего погибший заснул с тлеющей сигаретой.

Напомним, за первые дни нового года в Удмуртии от огня погибли уже 6 человек.

ГУ МЧС по Удмуртии в очередной раз напоминает! Не курите в постели, особенно после употребления спиртных напитков – в состоянии алкогольного опьянения очень легко заснуть. Близкие — следите за курильщиками! Установите в доме пожарный извещатель и раз в год меняйте батарейку.