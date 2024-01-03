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В деревне Бачумово Ярского района произошло два пожара за сутки

12:00, 03 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В деревне Бачумово Ярского района произошло два пожара за сутки
12:00, 03 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
984
0
#МЧС\n#пожары\n#Ярский район
Фото: arzik2
984
0

В Удмуртии за первые дни праздников произошло несколько пожаров.

Яр. Удмуртия. В Удмуртии за первые дни праздников произошло несколько пожаров. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

1 января в деревне Бачумово Ярского района пожар в двухквартирном доме унёс жизни двух мужчин. Предварительная причина возгорания – неосторожность при курении.

В этой же деревне загорелся автомобиль «Лада Калина», внутри салона обнаружено тело молодого человека. Одна из возможных причин пожара — неисправность электроники машины.

Кроме того, в Сюмсях из-за пожара в пристройке гаража погиб мужчина. Причины пожара устанавливаются.

2 января произошло возгорание в одном из домов села Грахово. В результате пожара погиб трехлетний мальчик. Известно, что ночью в доме работали два обогревателя. 

В пожарах Завьяловского, Можгинского и Каракулинского районов были уничтожены некоторые постройки.

МЧС рекомендует жителям Удмуртии не оставлять детей дома одних и не оставлять без внимания включённые обогреватели, следить за топкой печи, а также установить в жилье пожарные извещатели.

12:00, 03 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
984
0
#МЧС\n#пожары\n#Ярский район