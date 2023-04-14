Спасатели ликвидировали два крупных природных пожара в Камбарском и Завьяловском районах

Удмуртия. В Камбарском и Завьяловском районах Удмуртии объявлено о ликвидации природных пожаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

В 14:00 был ликвидировал лесной пожар вблизи реки Буй в Камбарском районе, очаги которого были обнаружены днём 13 апреля. Локализовать возгорание удалось в ночь на 14 апреля. В окончательной ликвидации принимало участие более 40 человек. Работы осложняла труднопроходимая местность и сильный ветер.

В 14:08 было объявлено о ликвидации ландшафтного пожара между деревнями Старый и Новый Чультем в Завьяловском районе. Спасателям удалось отстоять жилые дома.