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Спасатели ликвидировали два крупных природных пожара в Камбарском и Завьяловском районах

16:50, 14 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Спасатели ликвидировали два крупных природных пожара в Камбарском и Завьяловском районах
16:50, 14 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
73
0
#Удмуртия\n#пожар
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
73
0

Одно возгорание тушили со вчерашнего дня.

Удмуртия. В Камбарском и Завьяловском районах Удмуртии объявлено о ликвидации природных пожаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. 

В 14:00 был ликвидировал лесной пожар вблизи реки Буй в Камбарском районе, очаги которого были обнаружены днём 13 апреля. Локализовать возгорание удалось в ночь на 14 апреля. В окончательной ликвидации принимало участие более 40 человек. Работы осложняла труднопроходимая местность и сильный ветер. 

В 14:08 было объявлено о ликвидации ландшафтного пожара между деревнями Старый и Новый Чультем в Завьяловском районе. Спасателям удалось отстоять жилые дома

16:50, 14 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
73
0
#Удмуртия\n#пожар