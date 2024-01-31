114 пожаров произошло в Удмуртии с начала 2024 года

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии зима 2023-2024 годов отметилась большим количеством пожаров. Об этом 31 января рассказал журналистам начальник ГУ МЧС России по республике Сергей Пряженцев.

«Пожаров очень много. И напряжённая ситуация с начала года. Если за весь 2023 год в огне погибли 77 человек, то только за первые девять дней января — 10 погибших. Сразу возникает вопрос причины — 8 из этих 10 случаев связаны с употреблением спиртных напитков. Вот вам причина», — отметил руководитель ведомства.

Всего с начала 2024 года в Удмуртии уже произошло 114 пожаров. Не считая те первые девять праздничных дней, в январе погибли ещё пять человек.

«В основном, это частный сектор — печи и отопительные приборы. Зима аномально холодная была у нас, поэтому люди грелись самодельными приборами, открытым огнём в сельской местности», — сказал Сергей Пряженцев.

То есть вторая причина по количеству пожаров — нарушение правил эксплуатации печного отопления.