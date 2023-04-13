Зампред правительства Удмуртии Игорь Асабин назвал ошибки в подготовке к ямочному ремонту

Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии проанализировали ошибки, допущенные при подготовке к проведению весенних дорожных работ. Выводы журналистам озвучил заместитель председателя республиканского правительства Игорь Асабин.

Одной из главных ошибок стал допущенный срыв подготовки материалов для работы. С поставщиками топлива и запчастей не успели рассчитаться. Также повлияли проблемы у предприятия «Удмуртавтодор», над которым в настоящий момент введено антикризисное управление из-за большой кредиторской задолженности.

Также Асабин отметил, что не было контроля за календарным графиком работ подрядных организаций и всё это произошло на фоне ранней весны, побившей температурные рекорды 1983 года.

«Не успели организовать должную подготовку, вследствие чего подрядчики не сформировали запасы необходимого количества материалов для проведения работ, не ввели режимы повышенной готовности. Однако даже обычный осмотр водопропускных труб помог бы избежать ситуаций, как на трассе М-7 в районе Загребино, где из-за забитой трубы провалилась дорога», — рассказал Асабин.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачёв отметил, что содержанием водопропускных труб на федеральной трассе М-7 занимаются не удмуртские подрядчики, а казанская компания ФКУ «Прикамье». При этом ликвидировали последствия именно дорожники республики.

Ещё одной ошибкой властей стало слабое реагирование на сигналы граждан. Асабин отметил, что жители проявили себя очень активно.

«Если бы реакция с нашей стороны была быстрой, да ещё разъяснительной, то мы могли бы уйти от агрессии и недопонимания людей. Ситуация была рассмотрена на штабе, приняты определённые меры, в том числе дисциплинарные. <…> Вину свою осознали. Думаю, стечение таких обстоятельств дало толчок к корректировании планов подготовки на будущий год», — сказал Асабин.