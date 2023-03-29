В Удмуртии у деревни Загребино открыли проезд по трассе М-7

Игра. Удмуртия. В Игринском районе открыли движение по федеральной дороге. Об этом рассказал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

У деревни Загребино дорожники ликвидировали провал асфальта. Специалисты ФКУ Упрдор «Прикамье» покрыли верхний слой отремонтированного участка щебнем с уплотненной асфальтовой крошкой.

Дорожники будут следить за объектом и при возникновении просадок подсыпят инертные материалы и проведут грейдирование.

Этот ремонт является временной мерой, после выяснения причин возникновения провала и выработки нового проекта рабочие вернутся на объект.

В настоящий момент на участке ввели скоростные ограничения до 30 км в час.

Напомним, что о провале дороги стало известно утром 27 марта. Дорожники ремонтировали трассу два дня, на месте установили новую водопропускную трубу.

Прокуратура начала проверку.