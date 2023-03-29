Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Новый район, новый квартал, новая жизнь: в Ижевске стартуют продажи квартир в Доме героев «Леонов» Лонгрид В Государственном цирке Удмуртии проходит фестиваль клоунов Лонгрид Юных гонщиков могут обучить азам вождения в автошколе «Вираж» Лонгрид

В Удмуртии у деревни Загребино открыли проезд по трассе М-7

07:43, 29 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии у деревни Загребино открыли проезд по трассе М-7
07:43, 29 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
318
0
#Игра\n#Удмуртия\n#дорога\n#ремонт\n#ограничения\n#скорость
Фото: vk.com/semenov_yaroslav78
318
0

Для водителей ввели ограничение скорости до 30 км в час.

Игра. Удмуртия. В Игринском районе открыли движение по федеральной дороге. Об этом рассказал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

У деревни Загребино дорожники ликвидировали провал асфальта. Специалисты ФКУ Упрдор «Прикамье» покрыли верхний слой отремонтированного участка щебнем с уплотненной асфальтовой крошкой. 

Дорожники будут следить за объектом и при возникновении просадок подсыпят инертные материалы и проведут грейдирование. 

Этот ремонт является временной мерой, после выяснения причин возникновения провала и выработки нового проекта рабочие вернутся на объект.

В настоящий момент на участке ввели скоростные ограничения до 30 км в час. 

Напомним, что о провале дороги стало известно утром 27 марта. Дорожники ремонтировали трассу два дня, на месте установили новую водопропускную трубу

Прокуратура начала проверку

07:43, 29 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
318
0
#Игра\n#Удмуртия\n#дорога\n#ремонт\n#ограничения\n#скорость