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Бывшего замначальника удмуртского УФСИН осудили за злоупотребление полномочиями

10:30, 12 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Бывшего замначальника удмуртского УФСИН осудили за злоупотребление полномочиями
10:30, 12 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
437
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#УФСИН\n#ФСБ
Фото: Пресс-служба УФСБ по Удмуртии
437
0

Мужчина привлекал подчинённых в служебное время к работе на третьих лиц.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вынесен приговор по делу бывшего замначальника УФСИН по Удмуртии, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии. 

Установлено, что экс-начальник с 2019 по 2023 год заставлял своих подчинённых в служебное время выполнять несвойственные им полномочия и работать на третьих лиц — знакомых обвиняемого. Противоправную деятельность пресекли сотрудники органов госбезопасности.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Он свою вину признал.

Первомайский суд Ижевска оштрафовал обвиняемого. 

10:30, 12 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
437
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#УФСИН\n#ФСБ