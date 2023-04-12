Бывшего замначальника удмуртского УФСИН осудили за злоупотребление полномочиями

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вынесен приговор по делу бывшего замначальника УФСИН по Удмуртии, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

Установлено, что экс-начальник с 2019 по 2023 год заставлял своих подчинённых в служебное время выполнять несвойственные им полномочия и работать на третьих лиц — знакомых обвиняемого. Противоправную деятельность пресекли сотрудники органов госбезопасности.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Он свою вину признал.

Первомайский суд Ижевска оштрафовал обвиняемого.