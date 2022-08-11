Удмуртия экспортировала в Азербайджан свыше 11 000 кубометров лесоматериалов

Ижевск. Удмуртия. Партия лесоматериалов, подготовленная к экспорту из Удмуртии в Азербайджан, прошла лабораторную экспертизу на наличие вредных организмов, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

В Азербайджан отправляется 11 752 тыс. кубометров обрезных пиломатериалов хвойных пород. Лабораторная экспертиза показала, что груз не содержит карантинных вредных организмов.

Экспортёры получили 115 фитосанитарных сертификата соответствия требованиям страны-импортёра.