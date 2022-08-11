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Удмуртия экспортировала в Азербайджан свыше 11 000 кубометров лесоматериалов

16:00, 11 августа, 2022
Юрий Абашев
Удмуртия экспортировала в Азербайджан свыше 11 000 кубометров лесоматериалов
16:00, 11 августа, 2022
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#древесина\n#экспорт
Фото: Unsplash.com
149
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Для вывоза продукции было оформлено 115 фитосанитарных паспортов.

Ижевск. Удмуртия. Партия лесоматериалов, подготовленная к экспорту из Удмуртии в Азербайджан, прошла лабораторную экспертизу на наличие вредных организмов, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

В Азербайджан отправляется 11 752 тыс. кубометров обрезных пиломатериалов хвойных пород. Лабораторная экспертиза показала, что груз не содержит карантинных вредных организмов.

Экспортёры получили 115 фитосанитарных сертификата соответствия требованиям страны-импортёра.  

16:00, 11 августа, 2022
Юрий Абашев
149
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#древесина\n#экспорт