Охоту запретили в лесах вокруг Ижевска

Ранее документы позволяли охотиться в зеленой зоне.

Ижевск. Удмуртия. В лесах под Ижевском запретили охоту. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики, в пригородной зеленой зоне допускалась добыча животных. При этом лесной кодекс запрещает это.

Леса, расположенные в зеленых зонах, необходимы для защиты жителей от неблагоприятных природных и техногенных явлений. Кроме того, они охраняют и восстанавливают окружающую среду.

Минприроды было внесено представление с требованием привести документы в порядок и запретить охоту в пригороде. В настоящее время территории отнесли к зоне охраны охотничьих ресурсов и стрелять в животных здесь запрещено.