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Охоту запретили в лесах вокруг Ижевска

11:03, 25 апреля, 2021
Дарья Саушина
Охоту запретили в лесах вокруг Ижевска
11:03, 25 апреля, 2021
Дарья Саушина
753
0
#охота\n#Прокуратура\n#Ижевск
Фото: twenty20.com
753
0

Ранее документы позволяли охотиться в зеленой зоне.

Ижевск. Удмуртия. В лесах под Ижевском запретили охоту. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики, в пригородной зеленой зоне допускалась добыча животных. При этом лесной кодекс запрещает это.

Леса, расположенные в зеленых зонах, необходимы для защиты жителей от неблагоприятных природных и техногенных явлений. Кроме того, они охраняют и восстанавливают окружающую среду.

Минприроды было внесено представление с требованием привести документы в порядок и запретить охоту в пригороде. В настоящее время территории отнесли к зоне охраны охотничьих ресурсов и стрелять в животных здесь запрещено.

11:03, 25 апреля, 2021
Дарья Саушина
753
0
#охота\n#Прокуратура\n#Ижевск