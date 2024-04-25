Глава Удмуртии ответил критикам субботников

Ижевск. Удмуртия. Во время прямого эфира 25 апреля житель Удмуртии спросил главу республики о необходимости проведения субботников.

«Руслан, если бы жители не бросали на улице мусор, где попало, то, наверное, не пришлось бы даже дворников напрягать», — сдержанно ответил жителю Александр Бречалов.

Он призвал людей выйти из дома и посмотреть вокруг. «Что, это, по вашему, из космоса прилетело?», — задал вопрос глава.

Александр Бречалов отметил, что субботники проводятся добровольно.

«Я думаю, что те люди, которые выходят на субботник, просто хотят видеть Удмуртию красивее», — высказался глава республики.

Напомним, ближайший субботник пройдёт 27 апреля (0+).