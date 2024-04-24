Жителя Ижевска осудили за пинки полицейскому в Новый год

Ижевск. Удмуртия. Суд назначил ижевчанину штраф за насилие в отношении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба Устиновского районного суда Ижевска.

Суд установил, что вечером 1 января 2024 года слуга закона во время патрульной службы пресек административное правонарушение и задержал виновников. Обвиняемый в отместку несколько раз ударил полицейского ногами.

В судебном заседании мужчина вину признал полностью, в содеянном раскаялся.

Суд учел ряд смягчающих обстоятельств назначил подсудимому штраф 20 тыс. рублей. Позже суд учел время задержания и время применения меры пресечения и снизил наказание до 15 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.