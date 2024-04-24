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Жителя Ижевска осудили за пинки полицейскому в Новый год

16:25, 24 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Жителя Ижевска осудили за пинки полицейскому в Новый год
16:25, 24 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
192
0
#нападение на полицейских\n#Ижевск\n#суды
Фото: ИА «Сусанин»
192
0

За это нарушителю назначили штраф.

Ижевск. Удмуртия. Суд назначил ижевчанину штраф за насилие в отношении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба Устиновского районного суда Ижевска.

Суд установил, что вечером 1 января 2024 года слуга закона во время патрульной службы пресек административное правонарушение и задержал виновников. Обвиняемый в отместку несколько раз ударил полицейского ногами.

В судебном заседании мужчина вину признал полностью, в содеянном раскаялся.

Суд учел ряд смягчающих обстоятельств назначил подсудимому штраф 20 тыс. рублей. Позже суд учел время задержания и время применения меры пресечения и снизил наказание до 15 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

16:25, 24 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
192
0
#нападение на полицейских\n#Ижевск\n#суды