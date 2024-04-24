Дополнительные электрички между Ижевском и Кузьмой назначат в майские праздники

Ижевск. Удмуртия. Дополнительные электрички на востребованных в Удмуртии направлениях назначаются в майские праздники. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

30 апреля и 8 мая дополнительная электричка отправится из Ижевска в 16:49, а прибудет в Кузьму в 21:03 по местному времени. 1 и 8 мая электропоезд отправится из Кузьмы в 07:50 и приедет в Ижевск в 11:59.

Отмечается, что из-за назначения новых поездов некоторые составы выводятся из расписания. В их числе электрички по маршруту Ижевск – Кузьма 26 апреля и 10 мая, а 27 апреля и 11 мая — электропоезда, следующие по маршруту Кузьма – Ижевск

Помимо этого, для удобства пассажиров, по некоторым дням увеличится количество вагонов в электричках, следующих по маршруту Казань – Ижевск.