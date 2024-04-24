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Дополнительные электрички между Ижевском и Кузьмой назначат в майские праздники

16:45, 24 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Дополнительные электрички между Ижевском и Кузьмой назначат в майские праздники
16:45, 24 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
204
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#электрички\n#праздники
Фото: ИА «Сусанин»
204
0

Также увеличится количество вагонов в электропоездах, которые курсируют между Ижевском и Казанью.

Ижевск. Удмуртия. Дополнительные электрички на востребованных в Удмуртии направлениях назначаются в майские праздники. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД. 

30 апреля и 8 мая дополнительная электричка отправится из Ижевска в 16:49, а прибудет в Кузьму в 21:03 по местному времени. 1 и 8 мая электропоезд отправится из Кузьмы в 07:50 и приедет в Ижевск в 11:59. 

Отмечается, что из-за назначения новых поездов некоторые составы выводятся из расписания. В их числе электрички по маршруту Ижевск – Кузьма 26 апреля и 10 мая, а 27 апреля и 11 мая — электропоезда, следующие по маршруту Кузьма – Ижевск 

Помимо этого, для удобства пассажиров, по некоторым дням увеличится количество вагонов в электричках, следующих по маршруту Казань – Ижевск. 

16:45, 24 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
204
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#электрички\n#праздники