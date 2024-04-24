Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Человек, который построил свой город Лонгрид Что происходит с Ижевским прудом? Лонгрид Ценность семейных отношений Лонгрид

В Удмуртэнерго сообщили о причинах вчерашнего отключения электричества на улице Удмуртской в Ижевске

09:25, 24 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Удмуртэнерго сообщили о причинах вчерашнего отключения электричества на улице Удмуртской в Ижевске
09:25, 24 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
217
0
#электричество\n#Удмуртэнерго\n#Ижевск\n#отключения
Фото: ИА «Сусанин»
217
0

Причиной стало повреждение кабельной линии.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртэнерго рассказали о причинах вчерашнего отключения электричества в домах на пересечении улиц Удмуртской и Майской.

«Отключение произошло из-за повреждения кабельной линии 6 кВт, в течение полутора часов переключили на резервное питание», — сообщили в пресс-службе «Удмуртэнерго». Там отметили, что ухудшение погоды никак не повлияло на работу кабельной линии.

«Аварийные отключения были, но они имели локальный характер. Режима повышенной готовности не вводилось», — рассказал пресс-секретарь Михаил Кротиков.

09:25, 24 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
217
0
#электричество\n#Удмуртэнерго\n#Ижевск\n#отключения