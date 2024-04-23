В этом году «Бессмертный полк» пройдёт в Удмуртии в онлайн-формате 

Ижевск. Удмуртия. В 2024 году в Удмуртии, как и по всей стране, отменили шествие «Бессмертного полка» в традиционном виде. Об этом сообщил руководитель администрации главы и правительства республики Александр Журавлев в своём ТГ-канале.

Решение принято в целях безопасности населения. Все желающие смогут поучаствовать в акции (0+) онлайн.

С 24 апреля по 5 мая организован сбор фотографий участников войны на почту udmurtia@vsezapobedu.com . Все изображения проверят «Волонтеры Победы», после чего разместят их на специальной «Стене памяти». Посмотреть на неё жители смогут 9 мая у Вечного огня, на экранах театра оперы и балета и в соцсетях.

«Главные требования — портретное изображение, к которому нужно указать ФИО, время жизни и краткую биографию», — рассказал руководитель администрации.

Собранные материалы передадут в архивы и музеи, где они будут использоваться для создания выставок, посвященных Великой Отечественной войне.

Напомним, в 2023 году шествие также отменили. Жители республики приняли участия в акции, напечатав фото своего родственника на одежде. В этом году такой способ участия также допускается.