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В Удмуртии 1 и 9 мая в местах праздничных мероприятий усилят меры безопасности

12:12, 25 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии 1 и 9 мая в местах праздничных мероприятий усилят меры безопасности
12:12, 25 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
62
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#праздники\n#безопасность
Фото: ИА «Сусанин»
62
0

Свободный доступ на эти территории будет ограничен.

Ижевск. Удмуртия. В местах праздничных мероприятий 1 и 9 мая в Удмуртии будут действовать контрольно-пропускные и досмотровые режимы. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. 

Врио министра внутренних дел по Удмуртии Александр Боев рассказал, что подобные режимы введут в местах проведения массовых мероприятий. Помимо этого, запланирована круглосуточная охрана памятников и воинских захоронений.

Также в регионе усилят меры по обеспечению безопасности дорожного движения. Уже разработаны схемы организации движения общественного и личного транспорта.

Личный состав ГУ МЧС России по Удмуртии готов к работе в усиленном режиме в праздники, специалисты будут дежурить на объектах проведения мероприятий. Помимо этого, начальник МЧС по республике Сергей Пряженцев поставил задачу главам органов местного самоуправления и руководителям объектов обеспечить пожарную безопасность на территориях массовых мероприятий.

Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов отметил, что из соображений безопасности в Удмуртии отказались от салютов и фейерверков. 

Напомним, что 1 мая в Ижевске не будет Первомайской демонстрации. 9 мая Парад Победы начнётся на Центральной площади города в 10:00. 

12:12, 25 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
62
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#праздники\n#безопасность