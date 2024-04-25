В Удмуртии 1 и 9 мая в местах праздничных мероприятий усилят меры безопасности

Ижевск. Удмуртия. В местах праздничных мероприятий 1 и 9 мая в Удмуртии будут действовать контрольно-пропускные и досмотровые режимы. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Врио министра внутренних дел по Удмуртии Александр Боев рассказал, что подобные режимы введут в местах проведения массовых мероприятий. Помимо этого, запланирована круглосуточная охрана памятников и воинских захоронений.

Также в регионе усилят меры по обеспечению безопасности дорожного движения. Уже разработаны схемы организации движения общественного и личного транспорта.

Личный состав ГУ МЧС России по Удмуртии готов к работе в усиленном режиме в праздники, специалисты будут дежурить на объектах проведения мероприятий. Помимо этого, начальник МЧС по республике Сергей Пряженцев поставил задачу главам органов местного самоуправления и руководителям объектов обеспечить пожарную безопасность на территориях массовых мероприятий.

Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов отметил, что из соображений безопасности в Удмуртии отказались от салютов и фейерверков.

Напомним, что 1 мая в Ижевске не будет Первомайской демонстрации. 9 мая Парад Победы начнётся на Центральной площади города в 10:00.