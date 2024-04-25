Итоги дня: отмена Первомайской демонстрации в Ижевске и усиление мер безопасности в праздники

А также открытие светомузыкального фонтана на Центральной площади.
Ижевск. Удмуртия. Главные новости четверга, 25 апреля.
Отмена демонстрации
В Ижевске отменили Первомайскую демонстрацию. Вместо этого пройдёт фестиваль профессий (0+).
Усиление безопасности
На 1 и 9 мая в Ижевске усилят меры безопасности в местах проведения мероприятий. Запланирована круглосуточная охрана памятников и воинских захоронений.
Спорт
Бывший тренер ижевских хоккеистов Андрей Разин стал обладателем Кубка Гагарина.
Деревья
В Ижевске по проекту «Зеленый код» планируют высадить 300 деревьев и кустарников. Озеленение пройдёт на улицах Удмуртская, Ленина и Холмогорова.
Проблемы с посевной
Из-за нехватки работников в Алнашском районе может затянуться посевная. Району не хватает механизаторов.
Свет и музыка
1 мая на Центральной площади Ижевска заработает светомузыкальный фонтан. Администратор сооружения расскажет о том, как работает объект.