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Итоги дня: отмена Первомайской демонстрации в Ижевске и усиление мер безопасности в праздники

18:00, 25 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Итоги дня: отмена Первомайской демонстрации в Ижевске и усиление мер безопасности в праздники
18:00, 25 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
134
0
#итоги дня\n#Ижевск\n#Удмуртия
Фото: ИА «Сусанин»
134
0

А также открытие светомузыкального фонтана на Центральной площади.

Ижевск. Удмуртия. Главные новости четверга, 25 апреля.

Отмена демонстрации

В Ижевске отменили Первомайскую демонстрацию. Вместо этого пройдёт фестиваль профессий (0+).

Усиление безопасности

На 1 и 9 мая в Ижевске усилят меры безопасности в местах проведения мероприятий. Запланирована круглосуточная охрана памятников и воинских захоронений.

Спорт

Бывший тренер ижевских хоккеистов Андрей Разин стал обладателем Кубка Гагарина.

Деревья

В Ижевске по проекту «Зеленый код» планируют высадить 300 деревьев и кустарников. Озеленение пройдёт на улицах Удмуртская, Ленина и Холмогорова.

Проблемы с посевной

Из-за нехватки работников в Алнашском районе может затянуться посевная. Району не хватает механизаторов.

Свет и музыка

1 мая на Центральной площади Ижевска заработает светомузыкальный фонтан. Администратор сооружения расскажет о том, как работает объект.

18:00, 25 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
134
0
#итоги дня\n#Ижевск\n#Удмуртия