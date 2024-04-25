В Ижевский бюджет поступило более 2,9 млн рублей от предприятий-должников за первый квартал 2024 года

Ижевск. Удмуртия. За первый квартал 2024 года бюджет Ижевска пополнился на 2,9 млн рублей благодаря предприятиям-должникам. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

24 апреля прошло заседание комиссии по ликвидации задолженности по налоговым и другим обязательным платежам в бюджет Ижевска. Комиссия рассмотрела материалы в отношении 28 городских организаций.

Ряд предприятий имеют налоговые задолженности в бюджеты разных уровней, у других есть долги по договорам аренды. 13 организаций допустили неформальную занятость или занизили размер официальной зарплаты. С некоторыми предприятиями заключат соглашение о рассрочке по погашению задолженности.

Проводимые заседания комиссии позволяют улучшить трудовую дисциплину субъектов малого и среднего предпринимательства. За первые три месяца года организации перечислили в городской бюджет 2,768 млн рублей, погасив долги по налогам. Помимо этого, предприятия погасили более 140 тыс. рублей неналоговых задолженностей. Полученные средства муниципалитет сможет направить на исполнение социальных обязательств перед горожанами.