Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Человек, который построил свой город Лонгрид Что происходит с Ижевским прудом? Лонгрид Ценность семейных отношений Лонгрид

В Ижевский бюджет поступило более 2,9 млн рублей от предприятий-должников за первый квартал 2024 года

13:00, 25 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Ижевский бюджет поступило более 2,9 млн рублей от предприятий-должников за первый квартал 2024 года
13:00, 25 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
19
0
#долги\n#налоги\n#бюджет города\n#Ижевск
Фото: ИА «Сусанин»
19
0

Полученные средства муниципалитет сможет направить на удовлетворение социальных нужд населения.

Ижевск. Удмуртия. За первый квартал 2024 года бюджет Ижевска пополнился на 2,9 млн рублей благодаря предприятиям-должникам. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

24 апреля прошло заседание комиссии по ликвидации задолженности по налоговым и другим обязательным платежам в бюджет Ижевска. Комиссия рассмотрела материалы в отношении 28 городских организаций. 

Ряд предприятий имеют налоговые задолженности в бюджеты разных уровней, у других есть долги по договорам аренды. 13 организаций допустили неформальную занятость или занизили размер официальной зарплаты. С некоторыми предприятиями заключат соглашение о рассрочке по погашению задолженности.

Проводимые заседания комиссии позволяют улучшить трудовую дисциплину субъектов малого и среднего предпринимательства. За первые три месяца года организации перечислили в городской бюджет 2,768 млн рублей, погасив долги по налогам. Помимо этого, предприятия погасили более 140 тыс. рублей неналоговых задолженностей. Полученные средства муниципалитет сможет направить на исполнение социальных обязательств перед горожанами.

13:00, 25 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
19
0
#долги\n#налоги\n#бюджет города\n#Ижевск