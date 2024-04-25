В 2024 году в Ижевске начнут реконструкцию набережной 

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии во время прямого эфира 25 апреля сообщил о старте реконструкции ижевской набережной в 2024 году.

В течение трёх лет планируется отремонтировать участок от монумента до реки Подборенка. Сумма заключённого контракта превысила миллиард рублей, отметил Александр Бречалов.

«Проект очень интересный. Мы предусмотрели разные активности для разных возрастов – от маленьких детей до пожилого возраста», — рассказал глава.