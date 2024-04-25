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В 2024 году в Ижевске начнут реконструкцию набережной 

19:42, 25 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В 2024 году в Ижевске начнут реконструкцию набережной 
19:42, 25 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
194
0
#реконструкция\n#набережная\n#Ижевск
Фото: ИА «Сусанин»
194
0

В течение трёх лет отремонтирую участок от монумента до реки Подборенка.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии во время прямого эфира 25 апреля сообщил о старте реконструкции ижевской набережной в 2024 году.

В течение трёх лет планируется отремонтировать участок от монумента до реки Подборенка. Сумма заключённого контракта превысила миллиард рублей, отметил Александр Бречалов.

«Проект очень интересный. Мы предусмотрели разные активности для разных возрастов – от маленьких детей до пожилого возраста», — рассказал глава.

19:42, 25 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
194
0
#реконструкция\n#набережная\n#Ижевск