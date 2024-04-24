Вдоль дорог и тротуаров в Ижевске начали убирать аварийный деревья

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начали убирать аварийные деревья вдоль дорог и тротуаров. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Специалисты ликвидируют только потенциально опасные деревья — с гнилью, с дуплом, без листвы, с оборванной корневой системой и с сильным наклоном ствола. Они могут упасть в любой момент даже от небольшого порыва ветра.

Один из сухостоев уже ликвидировали на улице Буммашевской, 92. Ранее часть высохшего ствола упала, и оставшаяся часть дерева также могла обвалиться.

Горожан просят сообщать об аварийных деревьях в районную администрацию, Службу благоустройства и дорожного хозяйства или в управляющие компании. Также передать эту информацию можно по телефонам 072 или 998-072.