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На время велопробегов 28 апреля и 1 мая в Ижевске ограничат движение транспорта

17:15, 25 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
На время велопробегов 28 апреля и 1 мая в Ижевске ограничат движение транспорта
17:15, 25 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
153
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#велосипедисты\n#гонки\n#ограничение движения
Фото: ИА «Сусанин»
153
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В городе пройдут Чемпионат и Первенство Ижевска на шоссе, а также кольцевая велогонка.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в конце апреля и начале мая на некоторых улицах города из-за велопробегов ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска. 

28 апреля в столице Удмуртии пройдут Чемпионат и Первенство Ижевска на шоссе. Гонки стартуют в 10:00 в районе пристани. 

На время проведения соревнований с 08:30 до 16:00 движение транспорта будет ограничено на участке набережной Ивана Белобородова от улицы Телегина до проезда Дерябина.

1 мая в Ижевске в честь Дня весны и труда проведут традиционную кольцевую велогонку. Соревнования откроются в 11:00 у Баскетдома.

Для безопасности спортсменов в этот день с 09:30 до 16:30 перекроют часть улицы 40 лет Победы. Проезд на участке от улицы Ленина до улицы Первомайской будет запрещён. 

17:15, 25 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
153
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#велосипедисты\n#гонки\n#ограничение движения