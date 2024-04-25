На время велопробегов 28 апреля и 1 мая в Ижевске ограничат движение транспорта

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в конце апреля и начале мая на некоторых улицах города из-за велопробегов ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

28 апреля в столице Удмуртии пройдут Чемпионат и Первенство Ижевска на шоссе. Гонки стартуют в 10:00 в районе пристани.

На время проведения соревнований с 08:30 до 16:00 движение транспорта будет ограничено на участке набережной Ивана Белобородова от улицы Телегина до проезда Дерябина.

1 мая в Ижевске в честь Дня весны и труда проведут традиционную кольцевую велогонку. Соревнования откроются в 11:00 у Баскетдома.

Для безопасности спортсменов в этот день с 09:30 до 16:30 перекроют часть улицы 40 лет Победы. Проезд на участке от улицы Ленина до улицы Первомайской будет запрещён.