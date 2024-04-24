Молодой повар из Ижевска примет участие в новом выпуске шоу «Молодые ножи»

Ижевск. Удмуртия. Молодой повар из Ижевска примет участие в новом выпуске реалити-шоу «Молодые ножи» (18+). Об этом сообщает телеканал «Пятница!».

На канале стартует третий сезон кулинарного шоу с Константином Ивлевым, который ищет молодых и талантливых поваров России от 16 до 30 лет, чтобы сделать из них новых звёзд «Мишлен».

В новом выпуске проекта примет участие 23-летний Данил Юркевич из Ижевска. Он работает су-шефом, его стаж в ресторанной индустрии составляет 7 лет. Специализируется на грузинской, итальянской, европейской и азиатской кухнях.

Вместе с ижевчанином сразятся ещё пять поваров из разных регионов страны. Победителем станет тот, кто обойдёт конкурентов с помощью таланта и вкуса блюд. Он получит золотой шеф-нож от шеф-повара Константина Ивлева.

Эфир шоу на телеканале состоится вечером 24 апреля.