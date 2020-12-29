Новогодние мелодии на улицах Ижевска, Рождественская гонка биатлонистов и «скорбящий» лебедь в Германии: что произошло минувшей ночью

О чем писали, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! На календаре 29 декабря, до Нового года осталось всего 3 дня.

Ноты праздника:

Во вторник, 29 декабря, в Ижевске проверят систему оповещения. Об этом сообщает пресс-служба города.

Звук из громкоговорителей будет доноситься необычный: на центральных улицах зазвучат новогодние мелодии.

Услышать их можно будет с 10:00 до 11:00 на участке улицы Пушкинской от переулка Северного до улицы Советской.

Лада:

Ижевский автозавод выпустил первые 10 обновленных авто «»Лада Веста. Об этом пишет телеканал «360»

Благодаря рестайлингу у машины появились новые фары, капот, передние крылья, в салоне доработана передняя панель, установлен новый мультируль, изменены дверные карты и обивка сидений.

Рождественская гонка:

Российские биатлонисты стали лучшими в гонке преследования в рамках традиционной Рождественской гонки. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «Спорт-Экспресс».

Евгения Павлова и Матвей Елисеев преодолели дистанцию за 33 минуты и 6,4 секунды, дважды промахнувшись на стрельбе. Вторыми на финиш пришли немцы Франциска Пройс и Симон Шемп, отстав от лидеров на 7,1 секунды. Третьими также стали немцы - Дениз Херрман и Бенедикт Долль.

Соревнования проходили в Рупольдинге.

Одиноко:

В Германии лебедь задержал 23 поезда. Об этом пишет Российская Газета

Две птицы оказались в районе высокоскоростной железной дороги. Одна из них, став жертвой контактной сети, погибла. Выживший лебедь не хотел покидать место гибели сородича, а попытки выманить его оставались безуспешными.

Развернулась спасательная операция. На место прибыли пожарные и спецтехника. Пернатого вызволяли около 50 минут. Всё это время десятки поездов ожидали отправки.

Скорбящего лебедя выпустили на реке Фульда.

Выбор:

Россияне смогут выбирать, какую вакцину поставить от коронавируса. Об этом пишет РБК со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

По ее словам, это случится не в январе, но в первом квартале 2021 года. Сегодня в России зарегистрированы две вакцины - «Спутник V» Центра имени Н.Ф. Гамалеи и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».

В некоторых городах препараты поступили в гражданский оборот, например, в Москве, Туле, Ростове-на-Дону.