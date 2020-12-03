Новый скалодром в Ижевске, желания на Новый год и масштабная вакцинация россиян от коронавируса: что произошло минувшей ночью

О чем писали, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! На календаре четверг, 3 декабря, а мы традиционно рассказываем о самых интересных событиях.

Для тренировок:

В Доме творчества Первомайского района Ижевска установили новый скалодром. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

Проект выиграл грант конкурса «Атмосфера» в размере 300 тыс. рублей. На эти деньги ребята организовали трассы для занятий спортом на месте пустующей группы.

Теперь скалодром станет местом для тренировок секции туризма, а также детей-туристов с ограниченными возможностями.

Всего в столице Удмуртии в этом году реализуется 19 проектов конкурса.

В День Неизвестного солдата:

3 декабря жители Удмуртии могут проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

В офлайн-формате тест начнется в 11:00, онлайн тест можно написать до 01:00 4 декабря.

Он включает в себя 30 заданий, на которые дается 30 минут. За каждый правильный ответ участник получает 1 балл. Результат объявят в этот же день.

Площадки проведения можно найти на сайте.



Транспорт:

Движение троллейбусов №№2, 4, 6, 10 остановилось утром 3 декабря на улице Промышленной в Ижевске. Об этом написал ИжГЭТ.

Причиной стало отключение напряжения.

Движение организовано:

2 маршрут: Дом печати – администрация Индустриального района – улица Удмуртская – улица Советская - Центр;

4 маршрут: Автозавод – улица Дзержинского – улица Пушкинская – улица Советская - Центр;

6 маршрут: городок Металлургов – улица Кирова – улица Максима Горького - улица Карла Либкнехта - Центральный рынок;

10 маршрут: поселок Машиностроителей – улица Новоажимова – улица Карла Либкнехта – улица Удмуртская – улица Дзержинского – улица Ворошилова – улица Труда.

Новогодние желания:

Российскому Деду Морозу из Великого Устюга уже пишут письма с желаниями. Об этом пишут «Известия».

В этом году дети чаще стали просить на Новый год гаджеты, особенно – смартфоны. У детей до 10 лет еще не потеряли актуальности игрушки. Так, на втором месте по популярности стоят конструкторы «Лего» и куклы «L.O.L», на третьем – гироскутеры, квадрокоптеры, планшеты. Просят у Дедушки и велосипеды.

Также часто в своих письмах дети пишут о пижамах в форме единорога, машинках на пульте управления.

А вот взрослые чаще просят нематериальные вещи – здоровье и счастье. Бывают запросы про квартиры и машины.

Коронавирус:

Президент России Владимир Путин поручил начать со следующей недели масштабную вакцинацию россиян от коронавируса. Об этом пишет RT.

Он рассказал, что производство вакцины приближается к 2 млн доз. «Это даёт нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию. И, конечно, как и договаривались, прежде всего двух групп риска», - добавил российский лидер. Речь идет о врачах и учителях.

Президент поручил начать ставить прививки с конца следующей недели. Отмечается, что вакцинация будет бесплатной и добровольной. Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, возможности для этого есть.

Франция:

Во Франции скончался экс-президент страны Валери Жискар д'Эстен. Об этом пишет Газета.ru.

Политику было 94. Причиной смерти стали осложнения от ковида.

Напомним, Жискар д'Эстен занимал пост президента с 1974 по 1981 годы.